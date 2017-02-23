Эрнани: «У «Зенита» есть все, чтобы сыграть заметную роль в ЛЕ, а, возможно, даже пробиться в финал и выиграть»

Полузащитник «Зенита» Эрнани накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» поделился мнением о перспективах сине-бело-голубых в турнире. В первом матче «Зенит» уступил «Андерлехту» со счетом 0:2.

«У нас есть несколько великолепных игроков, так что неудивительно, что «Зенит» вышел из группы достаточно легко. Но для этого каждому пришлось изрядно потрудиться, каждый качественно выполнял свою работу.

Но сейчас новая стадия, решающие матчи, а потому надо концентрироваться еще сильнее. Полагаю, у нас есть все, чтобы сыграть заметную роль в этом турнире и, возможно, даже пробиться в финал. А там, кто знает, может, мы и выиграем трофей», — сказал Эрнани.

Ответная игра состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА