Эрнани: «Пусть соперники меня боятся. Думаю, так оно и будет»

Бразильский новичок «Зенита» Эрнани рассказал о своих сильных и слабых качествах на футбольном поле. Бразильский полузащитник отметил, что на поле он не боится соперников.

«Я — опорник. Поэтому должен часто помогать команде в обороне. Стараюсь делать это по максимуму. Но еще мне очень нравится ходить вперед и забивать. Надеюсь, порадовать этим болельщиков.

Одна из моих характеристик — бесстрашный. Никого и ничего на поле не боюсь. Пусть соперники меня боятся. Думаю, так оно и будет.

У каждого футболиста есть врожденные качества. Я, например, обладаю мощным ударом. Когда это понял, стал уделять этому элементу еще больше внимания, чтобы развить навык еще лучше.

Наверное, и такой компонент, как точный длинный пас, можно назвать моей сильной стороной. Во всяком случае, и над ним стараюсь работать отдельно. Прекрасно понимаю, насколько подобные передачи помогают развивать атаку из глубины поля.

Откровенно слабых сторон не назову. Другое дело, что у каждого из нас может случиться не его день. И потом, ты же играешь не сам с собой — каждый раз против тебя выходит сильный соперник. Эти 11 человек готовы сделать все, чтобы осложнить тебе жизнь. В общем, всякое бывает. В том числе, ситуации, когда получается далеко не все» — рассказал Эрнани.

Эрнани — воспитанник клуба «Атлетико Паранаэнсе». В начале 2013 года в матче Лиги Паранаэнсе против «Насьонала Паранаэнсе» он дебютировал за основной состав, однако в том же году отправился в аренду в «Жоинвиль». После окончания аренды он вернулся в «Атлетико Паранаэнсе и 14 сентября 2014 года в поединке против «Витории» он забил свой первый гол за родной клуб. В 2016 году Эрнани помог клубу выиграть Лигу Паранаэнсе (чемпионат штата Парана).

16 декабря 2016 года Эрнани присоединился к санкт-петербургскому «Зениту». Соглашение рассчитано на 5 лет.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс