Эрнанес перейдет в «Хэбэй Чайна Форчун» за 8 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Эрнанес

Бразильский полузащитник «Ювентуса» продолжит карьеру в китайском клубе. Об этом официально объявил туринский клуб.

«Старая синьора» объявила о продаже Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун». Сумма трансфера за бразильского полузащитника составит 8 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Эрнанес провел в «Ювентусе» полтора сезона. За это время он 24 раза сыграл в Серии А. Дважды сумел отличиться. Новый клуб бразильца завершил сезон на 7 месте.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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Никита Пронин

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