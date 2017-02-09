Эрнанес перейдет в «Хэбэй Чайна Форчун» за 8 миллионов евро

Бразильский полузащитник «Ювентуса» продолжит карьеру в китайском клубе. Об этом официально объявил туринский клуб.
«Старая синьора» объявила о продаже Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун». Сумма трансфера за бразильского полузащитника составит 8 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
Эрнанес провел в «Ювентусе» полтора сезона. За это время он 24 раза сыграл в Серии А. Дважды сумел отличиться. Новый клуб бразильца завершил сезон на 7 месте.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»