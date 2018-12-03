Эрнан Креспо возглавит клуб аргентинской Примеры

Бывший игрок сборной Аргентины приступит к работе с нового года. Ранее Креспо уже тренировал итальянскую «Модену».



Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо после двухлетнего перерыва вернулся к тренерской деятельности.

По информации, экс-футболист занял пост главного тренера аргентинского клуба «Банфилд». Креспо должен приступить к работе в начале января. В свою очередь, нынешний тренер «Банфилда» Хулио Сесар Фальсьони покинет клуб 8 декабря. После 27 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице аргентинской Примеры.

Креспо является воспитанником «Ривер Плейт» и в течение своей карьеры выступал в таких клубах, как «Парма», «Лацио», миланский «Интер», «Челси», «Милан» и «Дженоа», став обладателем 17 трофеев, среди которых Кубок Либертадорес, Кубок УЕФА и победы в чемпионатах Англии и Италии. Стоит отметить, что это не первый опыт в его тренерской карьере: в 2014-2015 гг. бывший форвард работал тренером молодежного состава «Пармы», а в 2015 году возглавил итальянский клуб «Модена», который покинул уже спустя год.

Фото: пресс-служба ФК «Парма»

Источник: Goal.com (EN)