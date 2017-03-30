Эрнан Креспо: «У Гонсало Игуаина проблемы с психологией, а не с техникой»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо ответил на вопрос об упущенных шансах Гонсало Игуаина в финалах ЧМ-2014 и Кубка Америки. По его мнению, дело не в футбольной составляющей.

«Это вопрос к психологу, а не ко мне. В плане техники к Игуаину нет никаких вопросов. Думаю, в этой ситуации идет что-то вроде цепной реакции. Такое может случиться в финале, такое может случиться с кем угодно.

Нужно понять, есть ли у Гонсало необходимые ментальные качества, чтобы преодолеть ошибку. Ситуация такова, что промахи в финальных матчах – часть его истории. Возможно, футболист не в состоянии их забыть. Вопрос лежит в большей степени в психологической плоскости, чем в технической».

В нынешнем сезоне Гонсало Игуаин провел за «Ювентус» 39 матчей во всех турнирах и забил 23 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia