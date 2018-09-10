Эрик Штоффельсхаус: «Мне не нравится, когда люди начинают описывать клуб как бизнес-модель, через который футболисты проходят, словно через вращающуюся дверь»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей» признал, что у него часто возникали разногласия с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным во время формирования команды на сезон. По словам топ-менеджера, это «абсолютно нормально».

«Когда мы обсуждаем такие вещи, абсолютно нормально, что у нас бывают разные мнения. И нет ничего плохого в том, чтобы обмениваться аргументами. И это касается не только вопроса трансферов игроков, это может быть что угодно. Главное, чтобы в конечном итоге клуб становился лучше, — заявил Эрик Штоффельсхаус. — Нередко бывают случаи, когда ты с чем-то не согласен и хочешь обсудить, здесь нет ничего необычного. Мне важно сразу же знать, если человек с чем-то не согласен, нежели потом услышать от него это, когда дело сделано. Поэтому обсуждение – ключ к решению проблем. Хотя порой люди этого не понимают. Но все мы хотим одного — сделать «Локомотив» настолько успешным, насколько это возможно».

Эрик Штоффельсхаус добавил, что «не рассматривает клуб как бизнес-модель»: «Вам нужно найти путь, где вы будете успешны, как футбольный клуб, но нет ничего плохого в том, чтобы в то же время делать бизнес. Но прежде всего, когда я подписываю игрока, то задумываюсь над тем, насколько хорош этот игрок и сможет ли он усилить команду. Наша политика заключается в том, что инвестируемые нами средства должны возвращаться».

«Мне действительно не нравится, когда люди начинают описывать клуб как бизнес-модель, через который футболисты проходят, словно через вращающуюся дверь, — подчеркнул спортивный директор «Локомотива». — Нет ничего плохого в том, чтобы подписать молодого игрока, а впоследствии продать его за круглую сумму. Но когда ты подписываешь его, то должен руководствоваться тем, что он нужен команде и сделает ее лучше. Необязательно здесь и сейчас, возможно, в будущем, но конечная цель ясна. Если же футболисты постоянно будут меняться, то это приведет к катастрофе. Для команды важно иметь в своем составе игроков, с которыми клуб будет ассоциироваться у болельщиков. Рассматривать клуб как бизнес-проект – попросту не мой тип философии».

Полностью интервью со спортивном директором «Локомотива» читайте по ссылке:

Эрик Штоффельсхаус: «И я, и Семин хотим одного — сделать «Локомотив» настолько успешным, насколько возможно»

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: ФК «Локомотив»

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