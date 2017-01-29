Эрик Штоффельсхаус: «Болельщики «Локомотива» будут в восторге от футболистов, которых мы приобретем»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о трансферной политике московского клуба. По его словам, болельщики останутся довольны.

«Могу обещать, что болельщики будут рады и воодушевлены от футболистов, которых мы приобретем в это трансферное окно.

Я очень рад, что нам удалось подписать Фарфана, он был номером один в моем списке. И это прекрасно, когда сразу первого футболиста удается взять. Но он не один, у нас будут еще новые футболисты. Не могу сказать, кто это, надо просто подождать», – сказал Штоффельсхаус.

Фото: сайт «Локомотива»
Источник: ТАСС

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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