Эрик Штоффельсхаус: «Болельщики «Локомотива» будут в восторге от футболистов, которых мы приобретем»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус поделился мнением о трансферной политике московского клуба. По его словам, болельщики останутся довольны.

«Могу обещать, что болельщики будут рады и воодушевлены от футболистов, которых мы приобретем в это трансферное окно.

Я очень рад, что нам удалось подписать Фарфана, он был номером один в моем списке. И это прекрасно, когда сразу первого футболиста удается взять. Но он не один, у нас будут еще новые футболисты. Не могу сказать, кто это, надо просто подождать», – сказал Штоффельсхаус.

Фото: сайт «Локомотива»

Источник: ТАСС