Эрик Ламела рискует пропустить остаток сезона

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Эрик Ламела

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела вряд ли сможет появиться на поле в текущем сезоне, так как ему предстоит провести операцию. 20 января в Риме аргентинец прошел обследование, по результатам которого стало ясно, что игроку не требуется операция.

На сегодняшний день известно, что футболист по-прежнему не может полноценно тренироваться без боли.

В данный момент медицинский штаб клуба ведет наблюдение за 25-летним игроком. Если в ближайшее время не будет заметен прогресс в восстановлении, клуб может принять решение отправить Ламелу на операцию.

В текущем сезоне Ламела сыграл 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

АПЛ. «Челси» продолжает падение

Моуриньо

Жозе Моуринью: «Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле»

Поль-Жорж Нтеп заинтересовал «Ливерпуль»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 