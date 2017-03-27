Эрик Ламела может перейти в «Интер»

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела интересен «Интеру». Аргентинец не счастлив в Лондоне.

25-летний аргентинский хавбек не играет с октября из-за травмы бедра. Ламела сейчас восстанавливается в Аргентине.

У «Тоттенхэма» и Ламелы произошел конфликт. Футболист сообщил друзьям, что больше не сыграет в этом сезоне. В клубе считают, что утверждать это пока рано.

Сообщалось, что Ламела может вернуться в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем, обусловленных серьезной аварией брата и смертью любимой собаки игрока.

«Интер» следит за развитием ситуации и может летом приобрести Ламелу в качестве более дешевой альтернативы Федерико Бернардески («Фиорентина») и Доменико Берарди («Сассуоло»), которых клубы оценивают дороже 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эрик Ламела провел 9 матчей за «Тоттенхэма» в АПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport