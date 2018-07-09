Эрик Дайер: «После поражения от Исландии на Евро-16 многое в сборной Англии изменилось»

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира – 2018. Встреча состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

«Мы сфокусированы на полуфинале, на предстоящей игре. Пока стараемся не думать о том, что будет дальше. Что мы вчера купили в магазинах? В выходной просто постарались отвлечься от турнира, погулять. Не буду рассказывать, что я купил. В отеле у нас очень комфортно, можно легко расслабиться и провести спокойно время с ребятами.

После поражения от Исландии на Евро-2016 многое в команде изменилось. Мы очень не хотели и не хотим, чтобы такое когда-нибудь еще повторилось.

Два года — большой срок, мы успели над многим поработать. Сейчас мы видим, что за нами вся страна, что безумно приятно, но мы сосредоточены на матче в среду. Не думаю, что мы уже достигли успеха, мы голодны до побед и хотим достичь большего. Через минуту после того как мы закончили матч, мы уже думали о следующей игре. В это сложно поверить, но это так», — сказал Дайер.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»