Эрик Бикфалви покинет «Томь»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Эрик Бикфалви

У полузащитника есть ряд предложений из клубов РФПЛ. Бикфалви провел за томский клуб 15 игр, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Как сообщают румынские СМИ, агент Эрика Бикфалви Даниэль Драгош подтвердил, что его клиент в ближайшем будущем сменит клуб. «Можно сказать, что Эрик уйдет из «Томи». Мы обсуждаем ситуацию с некоторыми клубами, все они — из России. Сейчас ведем переговоры с нашим лучшим вариантом» — сказал Драгош.

Эрик Бикфалви перешел в «Томь из бухарестского «Динамо». В сезоне-2014/15 Бикфалви наряду с Алексом Тейшейрой стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе «Волыни».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Ziare

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Антон Муша

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