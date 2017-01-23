Эрик Бикфалви перешел в «Урал»

Полузащитник сборной Румынии Эрик Бикфалви стал игроком «Урала». Соглашение рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

Эрик Бикфалви запомнился российским болельщикам по выступлениям в нынешнем сезоне в составе футбольного клуба «Томь». До того, как оказаться в российском чемпионате 28-летний полузащитник поиграл в Румынии, Китае и в украинской премьер-лиге.

Летом прошлого года Бикфалви перешел в «Томь», в составе которой и провел первую часть нынешнего сезона. Первый гол за «Томь» Бикфалви записал себе в актив уже во втором матче за эту команду – в ворота «Локомотива». Болельщиками «Томи» Бикфалви был признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре.

Добавим, что Бикфалви является игроком национальной сборной Румынии. Дебютировал в сборной Эрик в ноябре 2014 года в товарищеском матче с Данией. В отборочном турнире к ЧМ-2018 Бикфалви принял участие в двух матчах – против Армении и Черногории.

Всего на счету Бикфалви в этом розыгрыше чемпионата России 3 забитых мяча и одна голевая передача.

Игрок уже присоединился к клубу на Кипре.

После 17 туров «Урал» занимает 13 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

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Фото: официальный сайт «Урала»

Источник: официальный сайт «Урала»