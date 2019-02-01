«Енисей» взял в аренду полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Данченко

Молодой украинец будет выступать за красноярский клуб до конца этого сезона. Ранее Данченко уже играл в РПЛ за «Анжи».

«Енисей» объявил о подписании контракта с полузащитником донецкого «Шахтера» Олегом Данченко. Как сообщает официальный «твиттер» красноярского клуба, 24-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Данченко — воспитанник ДЮСШ запорожского «Металлурга». В феврале 2012 года Олег перешел в одесский «Черноморец». 29 февраля 2016 перебрался в «Шахтер», на правах аренды оставшись в составе «Черноморца» до конца сезона-2015/16.

Летом 2017 года хавбек отправился в аренду в махачкалинский «Анжи», где выступал до конца сезона-2017/18. Данченко имеет в активе два матча в составе молодежной сборной Украины.

«Енисей» после 17 туров занимает последнее место в таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. «твиттер» ФК «Енисей»