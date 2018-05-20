«Енисей» в случае выхода в РФПЛ может начать сезон в Тюмени или Томске

Красноярский клуб может переехать в другой город. «Енисей» в случае выхода в РФПЛ, скорее всего, в первой половине сезона будет проводить домашние матчи либо в Тюмени, либо в Томске.

Центральный стадион в Красноярске закрыт на реконструкцию к зимней Универсиаде-2019, поэтому подопечные Дмитрия Аленичева весь сезон в ФНЛ отыграли в манеже, в котором клубу не разрешат выступать в премьер-лиге.

Помимо Тюмени и Томска также рассматривается вариант с Екатеринбургом.

«Предварительные контакты с руководством «Енисея» по этому поводу некоторое время назад были.

Если красноярцы выйдут в премьер-лигу и обратятся к нам уже с предметным предложением, то не вопрос, все решим оперативно. Рады будем помочь землякам», – сказал спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

По информации российских СМИ, приоритетным вариантом для «Енисея» является стадион в Тюмени, где недавно уложили новый синтетический газон.

В первом стыковом матче за место в РФПЛ красноярцы дома обыграли «Анжи» со счетом 3:0. Ответная игра пройдет сегодня в Махачкале, начало – в 21.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»