«Енисей» представил форму на сезон-2018/19

Автор: Евгений Морозов 0

Состоялась презентация новой формы «Енисея», который в следующем сезоне впервые в истории выступит в РФПЛ. На экипировке для сезона-2018/19 изображены львы и виды Красноярска.

«Енисею» не впервой устраивать революции. Теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы.

В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и «Енисей».

Мы помним, откуда мы. Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба.

Мы не дадим забыть, кто мы. Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором. Это показывает гостевой вариант формы», – говорится в заявлении клуба.

Фото: официальный сайт «Енисея»
Источник: официальный сайт «Енисея»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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