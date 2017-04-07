Энди Коулу была пересажена почка

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Энди Коул

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул, который является послом манкунианского клуба, был прооперирован. Футболисту пересадили почку.

«Во время своего восстановления Энди не будет исполнять свои обязанности посла. Энди и его семья хотели бы поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку», — говорится на сайте «МЮ». Коул продолжит лечение в частном порядке, и семья бывшего футболиста попросила клуб сохранить конфиденциальность.

За время выступления за «МЮ» Энди Коул принял участие в 270 матчах, забил 119 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

ИсточникТвиттер ФК «Манчестер Юнайтед»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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