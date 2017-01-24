Эммануэль Фримпонг не может договориться о переходе в шведский «Эскилстун»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Эммануэль Фримпонг

Ганский футболист тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг до сих пор не договорился об аренде в другую команду. Об этом сообщил сам полузащитник.

По словам 25-летнего игрока, он и руководство шведского «Эскилстуна» никак не могут прийти к единому мнению. Согласование всех деталей трансфера может затянуться на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что Фримпонг перейдет в скандинавский клуб на правах аренды до конца сезона.

В «Арсенал» африканец перешел в начале текущего сезона. На поле хавбек провел всего 32 минуты и отличиться результативными действиями не сумел.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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