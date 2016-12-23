Эммануель Эменике прибудет в Москву для переговоров со «Спартаком»

«Спартак» продолжает искать нападающего. Для усиления состава в зимнее трансферное окно руководство московского клуба готово обратиться к услугам бывшего нападающего «красно-белых» Эммануеля Эменике.

Как сообщает источник, в грядущее воскресенье Эменике прибудет в столицу России для переговоров с руководством «красно-белых». Речь пойдет о полугодичной аренде 31-летнего нападающего в «Спартак». На данный момент футболист принадлежит турецкому «Фенербахче».

Напомним, что Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы. За «красно-белых» нигерийский нападающий провел 43 матча, в которых отметился 21 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Спортфакт