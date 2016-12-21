Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Эменике

Московский клуб заинтересован в приобретении нигерийца. Форвард «Фенербахче» ранее был отстранен от тренировок с первой командой.

Турецкие СМИ сообщают о готовности «Фенербахче» продать нападающего в зимнее трансферное окно. Нынешний тренер клуба Дик Адвокат недоволен дисциплиной 29-летнего форварда и считает, что Эменике не хочет жить по правилам, установленным в команде. В текущем сезоне нигериец провел 10 игр и забил 3 мяча. Его контракт с клубом истекает по окончании этого сезона.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы. В 43 матчах за «красно-белых» он записал на счет 21 гол, после чего был продан в «Фенербахче» за 13 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik

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Антон Муша

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