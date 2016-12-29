Эммануэль Эменике может перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments
Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в «Локомотиве», а не в «Спартаке». «Спартак» принял решение отказаться от услуг 29-летнего футболиста.

По информации источника, «Спартак» принял решение отказаться от услуг 29-летнего нигерийского футболиста, после чего представитель Эменике начал переговоры с руководством «Локомотива». Речь идет о возможной аренде Эммануэля до конца нынешнего сезона РФПЛ.

Срок контракта Эменике истекает по окончании сезона. В 10 матчах текущего чемпионата Турции на счету нападающего 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Ajansspor
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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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