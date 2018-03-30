Эмилиано Ригони: «По российским дорогам нужно ездить осторожно, чтобы не тратить потом много денег на ремонт авто»

Автор: Евгений Морозов 0

Эмилиано Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о российских дорогах. По словам футболиста, он старается ездить осторожно, чтобы потом не тратить много средств на ремонт автомобиля.

«Русские дороги, если честно, не очень. Некоторые в хорошем состоянии, но есть и такие, по которым сложно передвигаться. И я немного страдаю от этого. На своей машине всегда стараюсь быть осторожнее и еду не очень быстро. Иначе придется тратить очень много денег на ремонт. Но такова жизнь, нужно адаптироваться к любым условиям.

Кстати, меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Дриуссидо дома и поехал к себе. Я всегда подвожу его после матчей в Санкт-Петербурге. Я был в зенитовской форме. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все очень долго продолжалось, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте, все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит.

Пришлось даже звонить переводчице, чтобы она объяснила мне, как себя вести. Со мной в машине еще ехал Лео Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал. Такая вот история», – сказал Ригони.

Напомним, хавбек перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Зенит»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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