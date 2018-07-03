Эмиль Форсберг: «Слезы наворачиваются. Надеюсь, в Швеции нами гордятся»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился мнением о победе над Швейцарией (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2018. Он забил победный гол в этой встрече.

– Что означает для вас этот гол?

– Я счастлив. Нам удалось победить благодаря моему голу. У нас не было много возможностей. Наворачиваются слезы. Надеюсь, в Швеции нами гордятся. Жест – ничего особенного. Это было для жены.

– Что сделало разницу сегодня?

– Здесь много хороших сборных, играют многие факторы. Мы уверены в том, что мы делаем. Мы вышли в 1/4, это значит, что наша работа не напрасна.

– Во втором тайме вы неожиданно развернулись в центре поля. Что это было?

– Мне нужно было это сделать. Мне нравится приходить на помощь других игрокам, это было инстинктивно. Все, что я делаю, я делаю для команды.

– Что вы делали в ментальном плане?

– Нужно сфокусироваться. Не всегда все получается, но успех возможен. Так я работаю всегда. Я рад выходу в 1/4 в составе этой сборной. Я горжусь, – сказал футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru Global Look Press