Сэм Эллардайс может возглавить «Кристал Пэлас»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Сэм Эллардайс в ближайшее время может вернуться к работе. Специалист  может принять «Кристал Пэлас».

 «Стекольщики» неудачно выступают в текущем сезоне. В настоящий момент после 17 туров лондонский клуб занимает 17 место, лишь на одно очко опережая «Сандерленд» идущий в зоне вылета.

По этой причине руководство клуба сегодня отпрвило в отставку тренера команды Алана Пардью.

Сообщается, что Кристал Пэлас» и Сэм Эллардайс проведут переговоры в ближайшие 24 часа.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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