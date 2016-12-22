Сэм Эллардайс может возглавить «Кристал Пэлас»

Сэм Эллардайс в ближайшее время может вернуться к работе. Специалист может принять «Кристал Пэлас».

«Стекольщики» неудачно выступают в текущем сезоне. В настоящий момент после 17 туров лондонский клуб занимает 17 место, лишь на одно очко опережая «Сандерленд» идущий в зоне вылета.

По этой причине руководство клуба сегодня отпрвило в отставку тренера команды Алана Пардью.

Сообщается, что Кристал Пэлас» и Сэм Эллардайс проведут переговоры в ближайшие 24 часа.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports