«Эльфсборг» подтвердил интерес «Краснодара» к Виктору Клаэссону

На днях «Краснодар» сделал предложение шведскому «Эльфсборгу» по покупке полузащитника Виктора Клаэссона. Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Стефан Андреассон.

«Да, мы ведем переговоры с «Краснодаром», я могу подтвердить это. Скорее всего, игрок в ближайшее время прилетит в Краснодар. Я думаю, сначала Виктор хочет ознакомиться с клубом, прежде чем он что-то решит», — сказал Андреассон.

Напомним, что «Краснодар» предложил 2 миллиона евро за игрока сборной Швеции. Зарплата футболиста в российском клубе может составить 500 тысяч евро.

Швецкий полузащитник забил 8 мячей в завершившемся сезоне. «Эльфсборг» по итогам сезона занял 5 место с 48 очками.

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Фото: Global Look Press

Источник: Fotbolldirekt.se