Эктор Купер: «Все медицинские отчеты говорят, что Салах сыграет на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер оценил шансы полузащитника Мохамеда Салаха сыграть на ЧМ-2018. Скорее всего, проблем в этом не будет.

«Мы оптимистичны, все медицинские отчеты говорят, что Мохамед сыграет на турнире.

Тем не менее мы должны быть готовы к любой ситуации, которая может произойти перед началом чемпионата.

Заменить Салаха непросто, тут сомнений нет. Он наше оружие, особенно на контратаках, когда задействованы его скорость и мастерство», – сказал Купер.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com