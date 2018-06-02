Эктор Купер: «Все медицинские отчеты говорят, что Салах сыграет на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер оценил шансы полузащитника Мохамеда Салаха сыграть на ЧМ-2018. Скорее всего, проблем в этом не будет.
«Мы оптимистичны, все медицинские отчеты говорят, что Мохамед сыграет на турнире.
Тем не менее мы должны быть готовы к любой ситуации, которая может произойти перед началом чемпионата.
Заменить Салаха непросто, тут сомнений нет. Он наше оружие, особенно на контратаках, когда задействованы его скорость и мастерство», – сказал Купер.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com