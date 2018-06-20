Эктор Купер: «Если бы Салах тренировался не индивидуально, а с командой, все было бы иначе»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после поражения 1:3 от российской национальной команд дал оценку матчу. По словам специалиста, «его игрокам хватило концентрации, но они допустили просчеты, которыми воспользовался соперник».

«Россия показала себя работоспособной сборной. Ее игроки много бегают, хорошо закрывают пространство, но я не могу прогнозировать то, как далеко пройдет Россия на этом чемпионате мира», — подчеркнул Купер. — Мы провели хороший первый тайм. Однако матч продолжается 90 минут, а у нас было 10 очень плохих минут. И еще надо было использовать свои голевые возможности, мы не смогли их реализовать. Теперь нас остался один матч на турнире – против Саудовской Аравии, надо бороться до конца, если моей работой недовольны, то я сам уйду».

Главный тренер египтян также подчеркнул, что лидер Мохамед Салах был готов к игре, поэтому и появился на поле с первых минут и провел всю встречу: «Никто не может отрицать, что Салах много значит для нас. Но я всегда говорю, что помимо одного блестящего игрока должна быть и команда. Наверное, нам не хватило в игре какого-то пятого элемента. Медики мне сказали, что Салах хорошо себя чувствовал. Да, ему пришлось тренироваться индивидуально, что и сказалось. Если бы он занимался с командой все время, возможно все было бы иначе».

Напомним, Египет проиграл два матча на ЧМ-2018 – Уругваю (0:1) и России (1:3).

Текст: еженедельник «Футбол

Фото: Сергей Дроняев

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