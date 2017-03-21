Эктор Бельерин: «Интерес со стороны «Барсы» – это что-то особенное»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин высказался по поводу возможного возвращения в «Барселону». Испанец вспомнил свое прошлое в каталонском клубе.

«Очень здорово, что мной интересуются несколько больших клубов. Если «Барса» в их числе – это что-то особенное. Я не забываю, где вырос, никогда не забуду время, проведенное в «Барселоне».

Я покинул «Барсу», поскольку чувствовал, что в клубе в меня не верят. По ощущениям, меня не ценили. 16-летнего парня нельзя держать в стороне от команды. Я чувствовал себя разочарованным», – дал комментарии футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es