Эктор Бельерин: «Моя верность Венгеру стоит дороже денег»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Бельерин

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал интерес со стороны «Барселоны». Испанец заявил о своей верности Арсену Венгеру.

«Моя верность Венгеру стоит дороже денег – это очень важно для меня. Он очень много сделал для меня в «Арсенале». Конечно, любому игроку льстит интерес со стороны «Барселоны», ведь это лучший клуб в мире.

Факт, что я являюсь воспитанником академии «Барселоны», добавляет мне особых эмоций. Однако конкретно сейчас я сконцентрирован на матчах за «Арсенал», а конец сезона наступит несколько позже», — заявил Бельерин.

В текущем розыгрыше АПЛ Эктор Бельерин принял участие в 22 матчах, в которых отметился 2 предупреждениями.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Вадим Павлов

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