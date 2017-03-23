Эктор Бельерин: «Моя верность Венгеру стоит дороже денег»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал интерес со стороны «Барселоны». Испанец заявил о своей верности Арсену Венгеру.

«Моя верность Венгеру стоит дороже денег – это очень важно для меня. Он очень много сделал для меня в «Арсенале». Конечно, любому игроку льстит интерес со стороны «Барселоны», ведь это лучший клуб в мире.

Факт, что я являюсь воспитанником академии «Барселоны», добавляет мне особых эмоций. Однако конкретно сейчас я сконцентрирован на матчах за «Арсенал», а конец сезона наступит несколько позже», — заявил Бельерин.

В текущем розыгрыше АПЛ Эктор Бельерин принял участие в 22 матчах, в которых отметился 2 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo