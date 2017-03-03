Экс-хавбек киевского «Динамо» может перейти в «Крылья Советов»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Артем Громов

Бывший хавбек киевского «Динамо» может перебраться в РФПЛ. Артем Громов близок к переходу в «Крылья Советов».

По имеющейся информации, экс-полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов может перейти в «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

Громов покинул киевское «Динамо», что подтверждают отсутствие имени футболиста в заявке киевлян на вторую часть сезона и пробел в графе «клуб» на странице футболиста.

27-летний игрок перешел в «Динамо» в конце мая 2016 года из полтавской «Ворсклы». В текущем сезоне он провел за киевлян 12 матчей, появившись в основном составе шесть раз.

Фото: официальный сайт «Динамо» Киев
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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