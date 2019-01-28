Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн стал тренером «Аугсбурга»





Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн вошел в тренерский штаб «Аугсбурга». Специалист будет помогать главному тренеру Мануэлю Бауму.

Контракт с Леманном рассчитан до 2020 года. Ранее немец работал в клубной структуре «Арсенала».

Больше всего матчей за карьеру Леманн провел за «Шальке» (1989-1998 годы, 274 встречи в Бундеслиге, 228 пропущенных голов). На счету экс-игрока 61 матч за сборную Германии.

Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА с «Шальке».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Бундеслиги