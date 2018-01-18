Экс-врач «Уотфорда» подал в суд на клуб за дискриминацию. Он утверждает, что его уволили, потому что он англичанин

Бывший физиотерапевт «Уотфорда» Ричард Коллиндж обвиняет клуб в дискриминации. Коллиндж, занимавший пост главы медицинской службы «Уотфорда», был уволен в сентябре 2016 года, проведя в клубе чуть менее двух лет.

В тот момент команду возглавил Вальтер Мадзарри, который привел в свой штаб шесть итальянцев. А должность Коллинджа занял Джорджо Гаспарини, работавший еще при Джанфранко Дзоле.

Коллиндж утверждает, что был уволен из-за того, что он англичанин, а не итальянец. «Уотфорд» отрицает эти обвинения, заявляя, что клуб решил назначить врача на постоянной основе и реорганизовать медицинский департамент.

Трибунал по трудоустройству в сентябре изучит все обстоятельства дела и вынесет вердикт.

Напомним, что «Уотфорд» принадлежит семье итальянского бизнесмена Джампаоло Поццо.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times