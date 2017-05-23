Экс-президент «Барселоны» арестован по обвинению в отмывании денег

Испанская полиция провела сегодня операцию в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании. В рамках операции был арестован бывший президент «Барселоны» Сандро Роcель.

53-летний менеджер обвиняется в отмывании денег в крупных размерах.

Полиция подозревает, что Росель незаконным путем присвоил себе порядка 15 миллионов, заработанных на продаже имиджевых прав сборной Бразилии, а также на продаже прав на показ товарищеских игр бразильцев. Росель затем отмывал полученные деньги через оффшорные компании.

Росель входил в сеть из нескольких человек, в которой также состояли его жена и бывший президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейра. Они также будут задержаны.

Напомним, что Россель является фигурантом дела о мошенничестве при совершении трансфера из «Сантоса» в «Барселону» нападающего Неймара. Прокурор просит по этому делу 5 лет тюрьмы для Роселя.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo