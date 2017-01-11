Экс-полузащитник «Спартака» Алекс расторг контракт с «Интернасьоналом»

Алекс расторг контракт с «Интернасьоналом». Футболист поблагодарил клуб и болельщиков.

Контракт 34-летнего футболиста с клубом из Порту-Алегри был рассчитан до лета текущего года, однако стороны пришли к соглашению по условиям досрочного расторжения договора.

«Я благодарен клубу за все, что он дал мне, за то, что он изменил мою жизнь. Я уважаю и восхищаюсь всеми людьми, которые работали в клубе и которые болеют за него. Я покидаю «Интер», но мои поклонники остаются с клубом», — сказал Алекс.

Алекс выступал за бразильский «Интер» и раньше. В 2006 году, в составе этой команды она стал обладателем Кубка Либертадорес.

В текущем сезоне Алекс провел в чемпионате Бразилии 23 матча, забив один мяч и сделав две результативные передачи.

Цвета «Спартака» полузащитник защищал в 2009 — 2011 годах. В составе «красно-белых» Алекс провел 54 матча. Отметился 15-ю забитыми мячами и 17-ю голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN