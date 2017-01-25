Экс-полузащитник сборной Испании поехал на сборы с «Томью»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

«Томь» может усилиться бывшим игроком сборной Испании. Об этом сообщается на официальном сайте сибиряков.

На первый сбор команды в Турции прибыл Альберт Риера, который в разное время выступал за «Ливерпуль», «Галатасарай» и «Олимпиакос», а также сборную Испании. С лета 2016 года 34-летний полузащитник находится без игровой практики. Продолжит ли Риера карьеру в «Томи», решится после окончания первого сбора.

За испанскую национальную команду Альберт сыграл 16 матчей и забил 4 гола, а также завоевал бронзовые медали Кубка конфедераций-2009. Как известно, хавбек женат на россиянке и давно собирался попробовать свои силы в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Томь»

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Дмитрий Темников
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