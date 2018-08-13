Экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург» потребовали от городских властей 4,8 миллиарда

Автор: Евгений Морозов 0

Вид на Крестовский из пресс-ложи

АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» подали иски в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с городского комитета 4,8 миллиарда рублей. Обе компании – экс-подрядчики стадиона «Санкт-Петербург».

«Компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком», – говорится в сообщении источника.

Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» оценивается в 43 миллиарда рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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