Экс-нападающий «Зенита»: «Дзюба — капитан? Нонсенс, дурдом»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков подверг критике петербургский и конкретных футболистов. Также чемпион СССР 1984 года высказался нa тему назначения Артема Дзюбы капитаном клуба.

«Не жду больше ничего хорошего от «Зенита». В команде идет то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе — не берусь судить об этом, не владея информацией «из раздевалки». Выбыли ли из гонки за чемпионство? Ну конечно, это вызрело даже не вчера. «Спартак» — чемпион, у «Зенита» — второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов — играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.

Кокорин? Наша золотая в прямом смысле слова молодежь — только по суммам контрактов, разумеется, не по игре — действительно ничего из себя не представляет. Сколько можно раздавать авансов Кокорину и все чего-то ждать от него? Давай, Александр, до свиданья! Получая незаслуженно баснословные деньги, он играть не начнет. На лавку до конца сезона или вообще выставить на трансфер — не оправдал! Он же профессионал, так пусть ответит за нулевой эффект. Дали миллионы — играть закончил, таков наш менталитет.

Забьет ли Дзюба «Спартаку»? Вот это вопрос! Не могу понять, как спартаковец стал капитаном «Зенита»? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории «Зенита» прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчеты в проекте платежной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом… Даже не хочу комментировать.

Да, он уже забивал родному клубу. Пусть забивает и дальше, конечно. Но Дзюба никогда не станет настоящим питерцем. Он останется для меня «красно-белым». Быть может, новое поколение болельщиков положительно воспринимает тот факт, что пришедший из «Спартака» человек становится капитаном «Зенита», а я это ни за что не приму. Это бред! Не дай бог случится в матче, что Данни сойдет — Дзюба получит повязку… Ну как так можно в серьезном клубе поступать!

Почему Дзюба стал меньше забивать? Он нападающий очень зависимый, подневольный. Был Шатов — мог ему подыграть. Дзюбе пас отдай — может, и забьет, попадет мяч в голову — тоже, того и гляди, в сетку ворот отскочит. А сам он почти ничего не создает. Если у него нет подыгрывающих, тех, кто таскает тачку, то его игра — ни о чем. Надеюсь ли, что он красиво упадет в штрафной москвичей? Даже такой надежды у меня нет. Если упадет не по делу, то в этой самой штрафной «Спартака» и погибнет, пусть в ней и останется», — заявил Желудков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд