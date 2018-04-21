Экс-нападающий «Спартака» Юра Мовсисян был удален в дебютном матче за шведский «Юргорден»

Автор: Михаил Серебряков 0

Yura Movsisyan

Нападающий «Юргордена» Юра Мовсисян был удален в своем дебютном матче против «АИК» (0:2). Армянский нападающий, известный по выступлениям за «Краснодар» и «Спартак».

Мовсисян вышел на 76-й минуте и уже в добавленное время повздорил с защитником соперников Даниэлем Сундгреном. В борьбе за мяч армянский нападающий упал, и швед стал что-то ему выговаривать. Мовсисян поднялся, подошел к Сундгрену вплотную и слегка двинул головой. Швед упал. Арбитр встречи незамедлительно выписал нападающему красную карточку.

Позже дисциплинарная комиссия продлила дисквалификацию еще на два матча. Мовсисян уже пропустил победную встречу с «Мальме» (3:0) и не сыграет в субботнем матче с «Эльфсборгом», который пройдет 23 апреля.

Права на 30-летнего форварда принадлежат «Реал Солт-Лейк». В марте 2018 года Мовсисян отправился в аренду в «Юргорден» на шесть месяцев.

Фото: Global Look Press
Источник:официальный сайт «Юргордена»

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