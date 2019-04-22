Экс-игрок «Ювентуса» заявил, что Криштиану Роналду мешает команде

Бывший полузащитник «Юве» Марко Тарделли поделился мнением о негативном влиянии нападающего Криштиану Роналду на игру команды. Хавбек считает, что игроки туринской команды мучаются, играя с португальцем.

«Ювентусу» нужно поработать над управлением командой. Криштиану Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне.

Именно он навязывает свои порядки в команде. Против «Аякса» он мог бы сыграть получше.

Думаю, некоторые футболисты из-за его присутствия на поле играют хуже, подсознательно мучаются. Один из таких игроков – Пауло Дибала, – сказал Тарделли.

В прошлом сезоне Дибала забил 22 гола в 33 играх серии А, сейчас у него 5 мячей в 27 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca