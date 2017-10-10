Экс-игрок «Барселоны» арестован за участие в петушиных боях

Автор: Владимир Шевелев 0

Фабио Рошембак

Бывший хавбек «Барселоны» Фабио Рошембак был арестован в Бразилии. Причина — участие в петушиных боях.

35-летний бразилец, уже завершивший игровую карьеру, был арестован в городе Палмейра-дас-Мисойнс и должен ответить на обвинения в «экологическом преступлении».

Во время полицейского рейда у Рошембака были изъяты 89 боевых петухов в дополнение к дробовику и около 26 тысяч евро. Отмечается, что это не первый подобный случай — в 2011 году Фабио также был вовлечен в подобную деятельность.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2001 по 2005 год. Также он играл за «Интернасьонал», лиссабонский «Спортинг», «Мидлсбро» и другие клубы.

Фото: Global Look Press
Источник: GloboEsporte

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Запрет для «Мордовии», опоздание «Лестера». Главные новости дня

Понтус Вернблум

ЦСКА побеждает в Лиссабоне и другие результаты Лиги чемпионов; продажи билетов на ЧМ-2018 начнутся 14 сентября. Главные новости дня

Лионель Месси

Жозеп Бартомеу: «Месси уже поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 