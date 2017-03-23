Экс-главный тренер сборной Украины: «На месте Тимощука я бы никогда не согласился работать в России!»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался по поводу вхождения Анатолия Тимощука тренерский штаб «Зенита». Украинский футболист, ранее выступавший за петербургскую команду, недавно стал одним из помощников Мирчи Луческу.

«Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Вторая причина в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.

Я не возьмусь осуждать поступок Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе!» — заявил Сабо.

Йожеф Сабо тренировал сборную Украины с 1994 по 1999 годы. Под его руководством украинцы сумели вырвать ничью у сборной России на «Лужниках», благодаря голу Шевченко со штрафного в ворота Филимонова, и попасть в стыковые матчи, однако выйти на чемпионат Европы 2000 года все же не смогла.

Фото: Global Look Press

Источник: Плюс-Спорт