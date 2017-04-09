Экс-глава Немецкого футбольного союза заявил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

чм-2006

Бывший президент Немецкого футбольного союза Тео Цванцигер высказал мнение о ЧМ-2006. Чиновник уверен, что Германия купила себе право на проведение мундиаля.

В октябре 2015 года появилась информация о том, что Германия подкупила четырех функционеров ФИФА для получения права проведения чемпионата мира.

Комитет по этике ФИФА в марте 2016 открыл дело в отношении Цванцигера и еще четырех человек в связи с выбором страны-хозяйки ЧМ-2006. В сентябре другой бывший президент DFB Вольфганг Нирсбах на 1 год был отстранен от футбольной деятельности.

«В 2012 году, к моменту получения файлов от спортивного агентства ISL, я был уверен, что чемпионат мира был передан Германии в рамках честной конкуренции. С открытием этих файлов выкупе с крупными взятками, выплаченными за получение ЧМ-2006 в июне-июле 2000 года, я стал сомневаться и попросил разъяснений, чего, к сожалению, не произошло.

Мою веру в чистоту заявки Германии разрушили заключения о том, как Немецкий футбольный союз через эмира Катара обеспечил чиновнику ФИФА Мохаммеду бин Хаммаму телевизионные права на показ чемпионата Европы в 2004 году», — сказал Цванцигер.

Сообщалось также, что у заявочного комитета Германии был специальный секретный фонд в размере 6,7 миллиона евро, предназначенный для подкупа выборщиков при определении страны-хозяйки ЧМ-2006.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Sky Sports Алекса Чэффера

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