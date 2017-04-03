Экс-футболист сборной Украины обвинил тренера Николая Павлова в «договорняках»

Известный украинский футболист Сергей Кандауров, игравший за сборную Украины в 90-х, обвинил бывшего тренера киевского «Динамо», полтавской «Ворсклы» и мариупольского «Ильичевца» Николая Павлова в том, что специалист якобы организовывал договорные матчи.

Журналист Евгений Гресь на своей странице в Facebook сделал пост, опубликовав ссылку на интервью с тренером Николаем Павловым и назвав его «самым ответственном тренером в Украине».

Сергей Кандауров, в свою очередь, оставил под ним комментарий, в ироничной форме попросив Павлова рассказать об организации договорных матчей во время работы специалиста в «Ильичевце».

«Пусть напишет о том, как договаривался с «Динамо», когда «Ильичевец» тренировал (чтобы не вылететь), как был одним из продолжателей «договорняков» в Украине и как потом спасал эту же команду, «играя на контору». Ждем и в дальнейшем от уважаемого человека больше футбольных откровений», – написал он.

62-летний Николай Павлов начал свою тренерскую карьеру в 1988 году. В течение своей тренерской карьеры он тренировал «Днепр», был исполняющим обязанностей главного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины. Специалист тренировал «Ильичевец» с 1997 по 2004, а также с 2012 по 2015 годы.

Стоит отметить, что при Павлове «Ильичевец» ни разу не выигрывал у «Динамо». Мариупольский клуб побеждал киевлян лишь однажды: в мае 2011 года была одержана победа со счетом 3:2. Павлов тогда возглавлял «Ворсклу».

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Фото: Global Look Press