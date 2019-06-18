Экс-футболист киевского «Арсенала» рассказал о договорных матчах

Бывший футболист ФК «Арсенал-Киев» Денис Баланюк рассказал, что некоторые игроки клуба участвовали в договорных матчах. По его словам, участники «договорняков» были вынуждены покинуть клуб, после того как остальные футбооисты узнали об их деятельности.

«Мой сезон в Киеве был очень тяжелым, а иногда и веселым. В команде было много вещей, о которых не говорили вслух. В команде были футболисты, которые играли на контору. Когда это стало известно, они покинули клуб. Я бы мог многое рассказать об «Арсенале-Киев», но, может быть, позже.

Для меня этот год был очень сложным, не хочу возвращаться в Украину для продолжения карьеры. Для меня лучше вернуться в Европу, особенно в «Вислу». Я узнал о партнерах по команде, которые играли на контору, зимой, когда они покинули клуб», — рассказал футболист.

Ранее бывший игрок ФК «Карпаты» рассказал о договорном матче с «Металлистом» в 2008 году. За сдачу матча футболисты получили по 10 тысяч долларов.

Фото: Официальный сайт «Арсенала»

Источник: Рейтинг Букмекеров

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