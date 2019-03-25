Экс-форвард «Рейнджерс»: «В клубе я чувствовал себя униженным. Мне запретили пользоваться раздевалкой и парковать авто на базе»

Бывший нападающий «Рейнджерс» Умар Садик рассказал об отношении к нему со стороны шотландского клуба и его главного тренера Стивена Джеррарда. Права на нигерийца принадлежат «Роме». С июля по декабрь 2018 года 21-летний футболист выступал за «Рейнджерс» в аренде.

За команду из Глазго Умар провел всего четыре матча (один – в стартовом составе).

«Джерард оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Сначала я ничего не знал о «Рейнджерс», все переговоры велись между «Ромой» и моими представителями. И когда мой агент рассказал мне об этом, я выразил свои сомнения. Я не был уверен, что это правильно. Но он продолжал утверждать, что это будет хорошо для меня и моей карьеры.

Тогда меня убедил сам Стивен Джерард. Он звонил мне три или четыре раза, делал комплименты и говорил, что поддержит меня, чтобы я достиг успеха. Это заставило меня почувствовать себя важным и убедило меня согласиться на аренду.

В тот момент я знал клуб так же, как футбольные фанаты знают «Рейнджерс» во всем мире – по его истории и страсти его болельщиков. Но когда я приехал, я даже не успел обосноваться в клубе, прежде чем они привезли еще одного нападающего – Кайла Лафферти. Тогда-то и начались проблемы, и моя ситуация вскоре превратилась в настоящий кошмар.

Внезапно мне сказали, что я больше не могу пользоваться раздевалкой первой команды. Вместо этого мне пришлось переодеваться с молодежкой. Затем через несколько дней мне запретили парковать машину во дворе тренировочного центра.

Я чувствовал себя униженным и продолжал спрашивать, в чем причина изменения отношения. Но я так и не получил ответа. Джерард не стал ничего объяснять ни мне, ни моим представителям. Я абсолютно уверен, что мне не дали шанса показать, на что я способен. Они заставили меня почувствовать себя чужим.

Я вышел в стартовом составе только один раз (в полуфинале Кубка лиги против «Абердина»). И то это случило тогда, когда в распоряжении тренера не было других нападающих.

Как я уже сказал, для меня все пошло не так после того, как они купили другого нападающего [Лафферти]. Однажды я поставил лайк под постом своего поклонника в инстаграме и меня оштрафовали на 20 тысяч фунтов стерлингов, что было абсурдом. «Рейнджерс» даже не заплатили мне все, что были должны. Мне остались должны зарплату за декабрь.

Пока я был игроком «Рейнджерс», я вел себя как профессионал, отдавая все, что мог ради этой футболки. Но теперь я не хочу больше слышать о них и о том, что с происходит с клубом. На мой взгляд, они вели себя неуважительно по отношению ко мне, как к игроку и как к человеку.

Когда все закончилось, у Стивена Джерарда даже не хватило смелости поговорить со мной лицом к лицу и рассказать, что происходит. Для меня это было сюрпризом, я не ожидал такого поведения. Как он будет работать в долгосрочной перспективе в качестве тренера, я не знаю. Это его дело, а я должен думать о своей карьере», – сказал Умар.

Фото: Sky Sports

Источник: Sunday Post