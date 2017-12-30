«Екатеринбург Арена» готова к эксплуатации, «Спартак» интересуется защитником «Сантоса», у Поля Погба самая большая зарплата в АПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Поль Погба

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 декабря.

1. «Екатеринбург Арена» готова к вводу в эксплуатацию

На стадионе завершены строительные работы, получено заключение Ростехнадзора о соответствии.

2. Поль Погба — самый высокооплачиваемый футболист АПЛ

В Англии опубликовали список самых высоких зарплат Премьер-лиги. Согласно ему, больше всех получают игроки «Манчестер Юнайтед».

3. «Спартак» предложит 7 миллионов евро за защитника «Сантоса»

Красно-белые интересуются бразильцем Лукасом Вериссимо. Первого января ему исполнится 23 года.

4. «Зенит» претендует на форварда «Ювентуса» Марко Пьяцу

Туринский клуб готов отдать 22-летнего хорвата в аренду. Среди возможных вариантов рассматривается и Санкт-Петербург.

5. «Рубин» может арендовать у «Краснодара» Вячеслава Подберезкина

Вторую часть сезона полузащитник, вероятно, проведет в Казани. На его приглашении настаивает лично Курбан Бердыев.

6. Сборная лучших интервью еженедельника «Футбол» за 2017 год

Ивица Олич – о шутках Франка Рибери, Эктор Бракамонте – об отказе стать первым натурализованным русским игроком, Кристиан Нобоа  – о том, что в России самое главное, и многие другие.

Фото: Global Look Press

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