«Екатеринбург Арена» готова к эксплуатации, «Спартак» интересуется защитником «Сантоса», у Поля Погба самая большая зарплата в АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 декабря.
1. «Екатеринбург Арена» готова к вводу в эксплуатацию
На стадионе завершены строительные работы, получено заключение Ростехнадзора о соответствии.
2. Поль Погба — самый высокооплачиваемый футболист АПЛ
В Англии опубликовали список самых высоких зарплат Премьер-лиги. Согласно ему, больше всех получают игроки «Манчестер Юнайтед».
3. «Спартак» предложит 7 миллионов евро за защитника «Сантоса»
Красно-белые интересуются бразильцем Лукасом Вериссимо. Первого января ему исполнится 23 года.
4. «Зенит» претендует на форварда «Ювентуса» Марко Пьяцу
Туринский клуб готов отдать 22-летнего хорвата в аренду. Среди возможных вариантов рассматривается и Санкт-Петербург.
5. «Рубин» может арендовать у «Краснодара» Вячеслава Подберезкина
Вторую часть сезона полузащитник, вероятно, проведет в Казани. На его приглашении настаивает лично Курбан Бердыев.
6. Сборная лучших интервью еженедельника «Футбол» за 2017 год
Ивица Олич – о шутках Франка Рибери, Эктор Бракамонте – об отказе стать первым натурализованным русским игроком, Кристиан Нобоа – о том, что в России самое главное, и многие другие.
Фото: Global Look Press