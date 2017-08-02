Эйден Макгиди: «Унаи Эмери уволили из «Спартака» прямо в раздевалке»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди вспомнил одну из историй, которая произошла в московском клубе. Ирландец рассказал подробности увольнения главного тренера красно-белых Унаи Эмери.

«Его уволили прямо в раздевалке. После поражения от «Динамо» в ноябре 2012-го глава команды зашел к нам и сказал тренеру: «Унаи, все кончено». Испанец ответил, что ему уже все равно.

Для меня это было потрясением, я не мог поверить в увольнение тренера», — заявил Эйден.

Напомним, сейчас испанский специалист тренирует французский «ПСЖ». Макгиди же выступает за «Сандерленд».

Фото: Global Look Press
Источник: Open Goal

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