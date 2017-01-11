Егор Титов: «В «Спартаке» есть люди, которые только мешают»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился рассказом об атмосфере в клубе во время его работы. По его словам, обстановка в клубе была напряженная.

«Когда я первый раз после возвращения в команду зашёл на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошёл бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом. Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, всё выглядело иначе, не говоря уж о «Спартаке» 90-х.

Не буду конкретизировать, но в клубе есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что эти личности, которые только мешают», — заявил Титов.

Напомним, что Егор Титов ушёл из «Спартака» после увольнения бывшего главного тренера «красно-белых» Дмитрия Аленичева в августе 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс