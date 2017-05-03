Егор Титов: «В нынешнем «Спартаке» есть плоды нашей работы»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе в красно-белом клубе. Также специалист порассуждал на тему того, что не получилось в клубе у Дмитрия Аленичева и его штаба.

«Год в «Спартаке» надо сразу умножать на пять. Работать в «Спартаке» нереально сложно. Даже помощником. Это огромная ответственность. Сейчас понимаю, что это был бесценный опыт. И я благодарен за него. Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды. Каррера в этом плане — молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем «Спартаке» и плоды нашей работы. И я рад, что «Спартак» сейчас впереди всех. Я рос и вырос в этом клубе. Для меня «Спартак» – это всё.

То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона», — заявил Титов.

Напомним, что уже на старте сезона 2016/17 Титов и Аленичев были отправлены в отставку, а на должность главного тренера москвичей был назначен Массимо Каррера. На даееый момент «Спартак» с 60 очками расположился на первой строчке в турнирной таблице РФПЛ. Для победы в чемпионате красно-белым осталось набрать 4 очка в оставшихся четырех матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат