Егор Титов: «Сборная Бельгии будет постоянно владеть мячом, а у сборной России будут редкие контратаки»

«Не успел начаться сбор, а мы уже коллекционируем потери. Не будет в матче с бельгийцами Романа Зобнина, вычеркиваем и Илью Кутепова. У бельгийцев тоже не все гладко. Не будет Витселя, Де Брюйне. Проблемы у Лукаку. Но дело в том, что у Бельгии сумасшедшая «скамейка». Там на каждой позиции несколько звезд, которые друг с другом конкурируют. Для нас же потеря каждого чувствительна.

Бельгия — первый номер рейтинга ФИФА. Она играет дома. Матч важный, отборочный, никаких послаблений бельгийцы, конечно, не допустят. В этом сомневаться не приходится. Забить мы, наверное, можем, но для этого надо забрать мяч сначала. А с этим будут проблемы. Как забрать мяч у людей типа Азара?

Думаю, Бельгия будет постоянно владеть мячом. А у нас будут редкие контратаки. Используем моменты — хорошо. А свои мячи бельгийцы наверняка забьют. Уровень мастерства там сумасшедший.

Так что здесь возьму победу Бельгии с форой (-1,5). Не вижу шансов у нашей команды, к сожалению», — сказал Титов.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг букмекеров