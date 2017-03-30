Егор Титов: «Если бы «Спартак» играл в матчи на результат, наш тренерский штаб до сих пор работал бы в команде»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Егор Титов

Экс-тренер московского «Спартака» Егор Титов поговорил о причинах увольнения Дмитрия Аленичева из клуба. Также Титов поговорил о шансах красно-белых на победу в чемпионате.

«Болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть еще во времена матчей нашего поколения.  Выигрывать очень приятно, тогда мы тогда избаловали наших болельщиков. Аленичеву и нашему тренерскому штабу надо было играть на результат. В таком случае мы бы до сих пор работали в «Спартаке». Но это не наш путь.

Отрыв в шесть очков дает повод надеяться, что «Спартак» будет чемпионом. Приятно это говорить: москвичи остаются главными фаворитами чемпионата», — заявил бывший капитан столичного клуба.

После 20 туров «Спартак» набрал 45 очков и лидирует в первенстве РФПЛ. Ближайший конкурент команды — ЦСКА.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Евро-Футбол.Ру

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